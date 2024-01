Australian Open live: Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Daniil Medvedev treffen im Endspiel der Australian Open 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 9:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.01.2024, 05:51 Uhr

© GEPA Pictures Im Finale der Australian Open treffen Daniil Medvedev und Jannik Sinner zum 10-ten Mal aufeinander.

Jannik Sinner gegen Daniil Medvedev - lautet das Finale im Herren-Einzel der Australian Open 2024. Während der 22-jährige Sinner im Halbfinale fast mühelos den Weltranglistenersten und 10-fachen Champion Novak Djokovic bezwingen konnte, benötigte der 27-jährige Medvedev gegen Alexander Zverev einen wahren Kraftakt, um einen 0:2-Satzrückstand noch zu drehen. Auch wenn die Gesamtbilanz mit 6:3 für den Russen spricht, dürfte das Momentum auf der Seite von Sinner liegen. Der Südtiroler konnte Medvedev in den letzten drei Begegnungen mit den Finals in Peking und Wien, sowie dem Halbfinale der ATP Finals in Turin drei Niederlagen in Folge zufügen.

Sinner vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev gibt es ab ca. 9:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

