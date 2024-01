Australian Open: Sinner schlägt Djokovic und steht im Finale!

Jannik Sinner ist erstmals in das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Sinner bezwang im Halbfinale der Australian Open 2024 Novak Djokovic mit 6:1, 6:2, 6:7 (6) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 08:17 Uhr

Ein paar Minuten hatten sich Novak Djokovic und Jannik Sinner gedulden müssen vor dem Beginn ihres Halbfinals bei den Australian Open 2024: Das Endspiel des gemischten Doppels war in die Verlängerung gegangen, die Siegerpaarung (Su-Wei Hsieh und Jan Zielinski) wurde standesgemäß geehrt. Sinner schien in diesen zusätzlichen Minuten noch einmal extra Kraft getankt zu haben, denn der Südtiroler legte los wie die Feuerwehr: 6:1 nach etwas mehr als einer halben Stunde - damit hatten die meisten Fans in der Rod Laver Arena nicht gerechnet.

Denn Novak Djokovic war ja mit dem Wissen in die Partie gegangen, dass er alle zehn Halbfinal-Partien, die er in Melbourne gespielt hat, auch für sich entscheiden konnte. Plus anschließendem Endspiel. Sinner war das wurst - er gewann auch den zweiten Satz, diesmal mit 6:2. Zwei Sätze im Rückstand, so etwas ficht Branchenprimus Djokovic indes nur selten an. Gegen Jannik Sinner etwa ist er in Wimbledon 2022 nach einem derartigen Defizit noch zurückgekommen.

Djokovic wehrt im Tiebreak Matchball ab

Und auch an diesem Freitag in Melbourne sammelte sich der Titelverteidiger und Rekordchampion, agierte bei eigenem Aufschlag deutlich solider. Beim Stand von 5:5 und Einstand musste die Partie wegen eines Vorfalls im Publikum unterbrochen werden - Djokovic nahm den Spielbetrieb mit einem Ass wieder auf. Dennoch musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. Auch weil sich Djokovic bis zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen Breakball erarbeiten konnte.

In der Kurzentscheidung ging Djokovic zweimal mit einem Mini-Break in Führung, bei 4:2 für den Serben wurden die Seiten gewechselt. Aber Sinner holte sich drei Punkte in Folge. Und holte sich mit einem guten ersten Aufschlag den ersten Matchball. Den er nicht verwerten konnte. Stattdessen gewann Djokovic die nächsten beiden Punkte. Und damit den dritten Satz. Für Jannik Sinner der erste Satz überhaupt, den er im Laufe der Australian Open 2024 verlor.

Im vierten Durchgang legte Sinner mit dem Break zum 3:1 vor, nachdem Djokovic in diesem vierten Spiel bereits mit 40:0 geführt hatte. Nach 3:21 Stunden Spielzeit hatte Sinner seinen zweiten Matchball. Und der saß. Bemerkenswert: Jannik Sinner ließ im gesamten Match keinen einzigen Breakball zu.

Im Finale am Sonntag wartet nun der Sieger aus der Partie zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev. Gegen beide hat Sinner eine negative Bilanz - auch wenn er die letzten drei Partien gegen Medvedev gewonnen hat.

