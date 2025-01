Australian Open live: Jannik Sinner vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Holger Rune treffen im Achtelfinale der Australian Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 04:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livstream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 07:47 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Holger Rune treffen zum fünften Mal aufeinander

Es wird die fünfte Begegnung zwischen Sinner und Rune werden - und die Bilanz ist bislang ausgeglichen. Es sollte also der erste richtige Test für Sinner auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung werden.

Holger Rune kommt allerdings nicht mehr ganz frisch in diese Partie. Denn der Däne musste schon zwei Mal über die volle Distanz gehen: in Runde eins gegen Zhizhen Zhng und am Samstag auch gegen Miomir Kecmanovic.

Sinner vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Holger Rune gibt es ab 04:00 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne