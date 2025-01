Australian Open live: Jannik Sinner vs. Tristan Schoolkate im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde der Australian open 2025 auf Tristan Schoolkate. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und SrvusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 12:06 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist gegen Tristan Schoolkate klarer Favorit

Die Favoritenrolle fällt in diesem Duell ganz klar Jannik Sinner zu. Denn eben der ist ja nicht nur Titelverteidiger in Melbourne, sondern auch die Nummer eins der Welt. Tristan Schokate dagegen liegt aktuell auf Position 173 der ATP-Charts.

In Runde eins hatte Sinner mit Nicolas Jarry allerdings in den ersten beiden Sätzen einige Probleme, gewann aber schließlich doch noch mit 7:6 (2), 7:6 (5) und 6:1. Schoolkate bezwang zum Auftakt den Japaner Taro Daniel.

Sinner vs. Schoolkate - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Tristan Schoolkate gibt es ab 9 Uhr im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne