Australian Open live: Lorenzo Musetti vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Lorenzo Musetti trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Ben Shelton. Das Match gibt es ab 7 Uhr live im TV bei Eurosport, im Live-Stream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 10:11 Uhr

© Getty Images Ben Shelton, Lorenzo Musetti

Zu einem Duell zweier Jungstars kommt es in der dritten Runde der Australian Open zwischen Lorenzo Musetti und Ben Shelton. Während sich der 22-jährige Italiener in der zweiten Runde gegen Denis Shapovalov mit 7:6 (3), 7:6 (6) und 6:3 durchsetzen konnte, bezwang der gleichaltrige Shelton Pablo Carreno Busta mit 6:3, 6:3, 6:7 (4) und 6:4.

Musetti ist in Melbourne an Nummer 16 gesetzt, der US-Amerikaner an Nummer 21 - man darf also, der Papierform nach, von einem Duell auf Augenhöhe ausgehen.

Wo wird Musetti gegen Shelton gezeigt?

Das Drittrundenduell zwischen Lornezo Musetti und Ben Shelton ist um 7 Uhr MEZ in der John Cain Arena angesetzt. Eurosport überträgt im TV und via Discovery+ im Livestream. Wir haben den Liveticker für euch!

Das Einzel-Tableau der Herren in Melbourne