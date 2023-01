Schon vor Turnierstart gab es Sorgen im Lager von Novak Djokovic, der sich am Oberschenkel verletzte und angeschlagen in die Australian Open ging. Kräftig bandagiert spielte er sich dennoch recht souverän durch die Woche, was allerdings auch wichtig war, denn nach eigener Aussage machte ihm die Verletzung im späteren Verlauf der Matches immer wieder Probleme. Auch heute möchte der neunfache Titelträger deshalb natürlich gerne einen klaren Sieg einfahren.