Australian Open live: Novak Djokovic vs. Alexei Popyrin im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der zweiten Runde der Australian Open 2024 auf Alexei Popyrin. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live bei ServusTV und im Livestream bei ServusOn sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2024, 19:08 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Alexei Popyrin treffen in der zweiten Runde der Australian Open aufeinander

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hatte in der ersten Runde der Australian Open mit dem Kroaten Dino Prizmic hart zu kämpfen, setzte sich schlussendlich aber in vier Sätzen durch. Sein Zweitrunden-Gegner ist der Lokalmatador Alexei Popyrin, der zum Auftakt seinen Wildcard-Landsmann Marc Polmans in drei Durchgängen bezwingen konnte.

Die Favoritenrolle ist mehr als klar verteilt, auch weil das bisher einzige Duell der beiden 2019 in Tokio in zwei Sätzen an den 24-fachen Grand-Slam-Champion ging. Aber wie sagt man so schön: Popyrin hat keine Chance, aber die muss er nutzen.

Djokovic vs. Popyrin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Alexei Popyrin gibt es ab ca. 10:30 Uhr live bei ServusTV und im Livestream auf ServusOn.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne