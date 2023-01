Novak Djokovic feiert seinen 36. Sieg in Serie auf australischem Boden und zieht mit einem 6:1, 6:7, 6:2 und 6:0 gegen den französischen Qualifikanten Enzo Couacaud in die dritte Runde der Australian Open ein. Nach starkem Beginn hatte der Serbe im zweiten Satz mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der bandagierte Oberschenkel liess phasenweise keine ordentlichen Bewegungen zu und ein stark auftrumpfender Couacaud konnte sich den zweiten Satz im Tiebreak holen. Anschliessend kam Djokovic aber wieder in die Spur und gab nur noch zwei Spiele ab. Couacaud hat sich bei seinem Melbourne-Debüt teuer verkauft, letztlich war der Djoker aber mehr als nur eine Nummer zu gross. In der dritten Runde wird das für Djokovic anders aussehen. Mit dem an Nummer 27 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov steht dem 35-Jährige die erste echte Herausforderung bevor.