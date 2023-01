Australian Open live: Novak Djokovic vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der dritten Runde der Australian Open 2023 auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab 09:00 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2023, 19:24 Uhr

© Getty Images Kann Grigor Dimitrov Novak Djokovic gefährlich werden?

Auf Novak Djokovic wartet in der dritten Runde der Australian Open mit Grigor Dimitrov der erste Härtetest. Im Head to Head der beiden führt der 21-fache Grand-Slam-Champion aus Serbien mit 9:1.

Das Match zwischen Novak Djokovic und Grigor Dimitrov ist als erste Night-Session-Partie in der Rod Laver Arena angesetzt und gibt es ab 09:00 Uhr live im TV und Stream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

