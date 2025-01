Australian Open live: Novak Djokovic vs. Jaime Faria im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der zweiten Runde der Australian Open 2025 auf den Portugiesen Jaime Faria. Das Match gibt es ab 4 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 06:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic ist gegen Jaime Faria klarer Favorit

Natürlich geht Djokovic als klarer Favorit in das Duell gegen Faria, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hat. In Runde eins konnte der Portugiese Pavel Kotov glatt in drei Sätzen bezwingen.

Novak Djokovic dagegen startete gegen Nishesh Basavareddy eher langsam, setzte sich dann aber doch recht ungefährdet in vier Sätzen durch.

Djokovic vs. Faria - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Jaime Faria gibt es ab 4 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2025