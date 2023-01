Australian Open live: Novak Djokovic vs. Roberto Carballes Baena im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Roberto Carballes Baena. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 17:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Novak Djokovic ist in Melbourne der Topfavorit auf den Titel

Topfavorit Novak Djokovic startet am Dienstag gegen Roberto Carballes Baena in die diesjährigen Australian Open. Das bislang einzige Aufeinandertreffen mit dem Spanier gewann der 21-fache Grand-Slam-Sieger bei den US Open 2019 klar in drei Sätzen.

Djokovic vs. Carballes Baena - wo es einen Livestream gibt

Die Partie zwischen Novak Djokovic und Roberto Carballes Baena ist als zweites Night-Session-Match nach 09:00 Uhr in der Rod Laver Arena angesetzt und gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau der Männer