Australian Open live: Novak Djokovic vs. Stefanos Tsistipas im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas bestreiten das Endspiel der Australian Open 2023. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 13:58 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas treffen zum 13. Mal aufeinander

Es wird die 13. Begegnung zwischen Djokovic und Tsitsipas werden, der Serbe hat mit zehn Siegen ganz klar die Nase vorne. Den letzten Erfolg von Tsitsipas gab es im herbst 2019 in Shanghai. Und gerade in den jüngsten Runde hat Novak Djokovic beinahe unantastbar gewirkt.

Dazu kommt: Während Djokovic sein schon 33. Endspiel in einem Major bestreiten wird, steht Stefanos Tsitsipas erst zum zweiten Mal in einem solchen. Im bislang einzigen in Roland Garros 2021 hatte der Grieche nach einer 2:0-Satzführung noch gegen Djokovic verloren.

Djokovic vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Finale der Australian Open zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

