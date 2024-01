Australian Open live: Novak Djokovic vs. Tomas Martin Etcheverry im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der dritten Runde der Australian Open 2024 auf Tomas Martin Etcheverry. Das Match gibt es ab ca. 09:00 Uhr live bei ServusTV und im Livestream bei ServusOn sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2024, 22:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Novak Djokovic und Tomas Martin Etcheverry trafen 2023 gleich doppelt aufeinander.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hatte in der ersten Runde der Australian Open mit dem Kroaten Dino Prizmic hart zu kämpfen, setzte sich schlussendlich aber in vier Sätzen durch. Auch in der zweiten Runde gab der Branchenprimus gegen Alexei Popyrin einen Satz ab. Nun geht es gegen den 30. der diesjährigen Setzliste Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien

Novak Djokovic liegt im direkten Vergleich mit zwei Siegen aus zwei Partien vorne. Im letzten Jahr trafen sich beide Akteure beim Masters in Rom und dem Master von Paris. Beide Partien gingen an den Serben.

Djokovic vs. Etcheverry - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Tomas Martin Etcheverry gibt es ab ca. 09:00 Uhr live bei ServusTV und im Livestream auf ServusOn.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne