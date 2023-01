Australian Open live: Novak Djokovic vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic fehlen noch zwei Siege auf den bereits zehnten Triumph bei den Australian Open. Im Halbfinale bekommt es der serbische Superstar nun mit Tommy Paul aus den USA zu tun. Das Match wird ab 09:30 Uhr live im TV und Stream bei ServusTV (Österreich) und Eurosport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2023, 05:05 Uhr

Novak Djokovic trifft im Halbfinale der Australian Open auf Tommy Paul

Novak Djokovic ist bei den Australian Open 2023 so richtig in Fahrt. Nach einigen kniffligen Auftritten, insbesondere aufgrund der hartnäckigen Oberschenkelverletzung des Serben, zeigte der 21-fache Major-Sieger zuletzt in Achtel- und Viertelfinale zwei beeindruckende Vorstellungen. Sowohl Alex de Minaur als auch Andrey Rublev konnten dem Mann aus Belgrad nicht einmal knapp das Wasser reichen, schlussendlich siegte der Serbe jeweils sicher in drei Sätzen.

In der Vorschlussrunde bekommt es Djokovic nun mit einem absoluten Sensationsmann zu tun: Tommy Paul. Dieser hat die Gunst der Stunde nach dem frühen Ausscheiden von Casper Ruud genutzt und ist zuletzt mit einem starken Viersatzerfolg über Youngster Ben Shelton in sein erstes Halbfinale auf Grand-Slam.Niveau eingezogen. Mit Novak Djokovic könnte die Aufgabe jetzt freilich größer nicht sein. Es ist das erste Duell zwischen dem Weltranglistenfünften und -35.

Djokovic vs. Paul - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Novak Djokovic und Tommy Paul bei den Australian Open 2023 ist für 09:30 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei ServusTV (Österreich) und Eurosport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.