Australian Open live: Rafael Nadal vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im Viertelfinale der Australian Open 2022 auf Denis Shapovalov. Das Match gibt es nicht vor 04:00 Uhr live im TvVund Livestream bei Eurosport und hier in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2022, 21:44 Uhr

Es wird das fünfte Aufeinandertreffen von Nadal und Shapovalov werden, der Kanadier konnte die Premiere in Montreal 2017 gewinnen, vergangenes Jahr in Rom vergab Shapovalov einen Matchball. Beide Spieler sind mit Drei-Satz-erfolgen in das Viertelfinale vorgestoßen: Nadal gewann gegen Adrian Mannarino, Shapovalov schaltete Alexander Zverev aus.

Während Nadal nach seinem zweiten Titel bei den Australian Open nach 2009 greift, geht es für Shapovalov um den erstmaligen Einzug in das Halbfinale Down Under.

Nadal vs. Shapovalov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Denis Shapovalov gibt es nicht vor 04:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

