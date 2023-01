Beide trafen in Wimbledon schon einmal bei einem Major-Turnier aufeinander. Juli 2021 setzte sich der Russe in fünf Sätzen durch und zog so ins Viertelfinale ein, während Korda die Segel streichen musste. Das schien dem US-Amerikaner ziemlich zugesetzt zu haben, den Rest des Jahres gewann er in sieben Turnieren nur noch sieben Matches. Im Kalenderjahr begegneten sich Korda und Khachanov aber noch zwei Mal, der 22-Jährige aus Florida setzte sich beide Male glatt in zwei Sätzen durch.