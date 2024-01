Australian Open live: Sebastian Ofner vs. Thanasi Kokkinakis im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner spielt in Runde eins der Ausztralian Open 2024 gegen Thanasi Kokkinakis. Das Match gibt es am Dienstag ab 06:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bvei ServusTV (in Österreich), bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2024, 06:07 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Ein Duell... ...hat Ofi bisher gegen den Australier gespielt. Ebenfalls in Melbourne! 2019 siegte Kokkinakis in der zweiten Quali-Runde in zwei Sätzen. Grigor Dimitrov... ...hat soeben in vier Sätzen Martin Fucsovics bezwungen. Sebastian Ofner und Thanasi Kokkinakis sollten also nicht mehr allzu lange auf sich warten. Servus... .... und guten Morgen. Noch blockieren die Sportsfreunde Dimitrov und Fucsovics den Court, auf dem Sebastian Ofner seine Australian Open eröffnen will. Thanasi Kokkinakis lautet der Auftaktgegner.

© Getty Images Sebastian Ofner trifft bei den Australian Open 2024 auf Thanasi Kokkinakis

Interessanter Auftakt für Sebastian Ofner, der erstmals im Hauptfeld der Australian open steht. Der Steirer muss gegen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis ran. Der wiederum hat in melbourne Anfang 2022 an der Seite von Nick Kyrgios den Titel im Doppel geholt.

Ofner kommt in guter Verfassung zum ersten Major des Jahres: In Hongkong hatte er nach Siegen u.a. über Jan-Lennard Struff und Roberto Bautista-Agut das Halbfinale erreicht.

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Thanasi Kokkinakis gibt es am Dienstag ab 06:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bvei ServusTV (in Österreich) und Servus TV On und bei Eurosport.

