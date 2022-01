Australian Open 2022 live: Stefanos Tsitsipas vs. Benoit Paire im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Benoit Paire (drittes Match nach 1:00 Uhr MEZ). Das Match wird live im TV bei Eurosport und im Stream im Eurosport Player angeboten. Hier findet ihr den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2022, 16:59 Uhr

Stefanos Tsitsipas trifft bei den Australian Open auf Benoit Paire

Wenn Benoit Paire Lust hat, dann kann der Franzose ganz großartiges Tennis spielen: Das hat das französische Effant terrible bislang bei den Australian Open eindrucksvoll unter Beweis gestellt - und durchaus überraschend die dritte Runde erreicht.

In dieser geht es nun gegen die Nummer vier des Turniers: den Griechen Stefanos Tsitsipas. Der Weltranglistenvierte geht in Melbourne zweifelsohne als großer Favorit ins Rennen, drei der bisherigen vier Duelle gingen an den 23-Jährigen.

Tsitsipas vs. Paire - wo es einen Livestream gibt

Stefanos Tsitsipas und Benoit Paire treffen am Samstag im dritten Match nach 1:00 Uhr MEZ aufeinander. Das Match wird live im TV und Stream bei Eurosport bzw. im Eurosport Player angeboten. Hier findet ihr den Matchtracker zur Partie.