Gerade einmal drei Punkte mehr hat Stefanos Tsitsipas in diesem Match erzielt. Entsprechend ausgeglichen gestaltete sich das Geschehen auf dem Court: In den ersten beiden Sätzen hatte Tsitsipas leichte Vorteile, in den folgenden beiden Durchgängen profitierte Sinner von der nachlassenden Intensität des Griechen. Es musste also ein fünfter Satz her. Und da passierte dann wieder das, was sich schon ein wenig durch das Match gezogen hatte: Sinner schienen in den entscheidenden Momenten die Nerven zu flattern. Gerade einmal vier von 26 Breakbällen konnte er heute nutzen. Im fünften Satz liess der Südtiroler dann wieder unglaubliche Punkte liegen, leistete sich immer wieder vermeidbare Vorhand-Fehler. Tsitsipas musste eigentlich nur noch seinen Stiefel runterspielen, die Aufschlagintensität hochhalten und auf gegnerische Fehler warten. So steht er nach rund vier Stunden Spielzeit im Viertelfinale gegen den 21-jährigen Tschechen Jiri Lehecka!