Zum zweiten Mal nach den letztjährigen US Open geht es für Karen Khachanov in ein Halbfinale eines Grand Slams. Auf dem Weg dahin bekam er es nur ein Mal mit einem höher gesetzten Spieler zu tun und zwar im Duell mit Frances Tiafoe. Auf dem Papier also wird das heute die mit Abstand grösste Prüfung für den Russen, der seit 22 Matches nicht gegen einen Spieler aus der Top Ten gewinnen konnte.