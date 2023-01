Australian Open live: Stefanos Tsitsipas vs. Quentin Halys im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas trifft in der ersten Runde der Australian Open 2023 auf Quentin Halys. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 18:04 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft heute auf Quentin Halys

Wird es diesmal was mit dem ersten Grand-Slam-Titel für Stefanos Tsitsipas? Der Grieche, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils im Halbfinale an Daniil Medvedev gescheitert war, geht jedenfalls als einer der Mitfavoriten in das erste Major des Jahres.

Gegen Quentin Halys, der beim ersten der beiden ATP-Tour-250-Turniere in Adelaide gegen Novak Djokovic eine gute Figur abgegeben hat, ist Tsitsipas noch nie in einem ATP-Match auf dem Court gestanden.

Tsitsipas vs. Halys - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Quentin Halys gibt es ab 9 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau der Männer