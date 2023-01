Zu verdanken hat Hijikata das seinem Auftaktsieg gegen den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann. Dabei lag der Australier bereits zwei Sätze hinten, um nach fast viereinhalb Stunden doch noch in fünf zu gewinnen. Nachdem er seit 2019 in vier Anläufen jeweils in der Qualifikation gescheitert war, lässt er dank einer Wildcard nun also erstmals im Hauptfeld der Australian Open aufhorchen. Zuvor durfte Hijikata einzig bei den US Open 2022 schon einmal mitmischen (Aus in der ersten Runde).