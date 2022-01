Australian Open live: Stefanos Tsitsipas vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas trifft im Achtelfinale der Australian Open 2022 auf Taylor Fritz. Das Match gibt es am Montag ab 09:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV sowie bei uns im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 14:53 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft am Montag auf Taylor Fritz

Ob es nun das dritte oder doch erst das zweite Aufeinandertreffen von Stefanos Tsitsipas gegen Taylor Fritz wird, daran scheiden sich womöglich die Geister. Unstrittig ist, dass die beiden 2019 in Paris-Bercy ihre einzige Partie auf der ATP-Tour gegeneinander bestritten haben. Tsitsipas gewann diese in zwei Sätzen. Nachdem aber neuerdings auch die Matches beim ATP Cup in die offiziellen Spielstatistiken einfließen, führt der Grieche mit 2:0. Dem Erfolg in Genf 2019 sei Dank.

In Melbourne mussten sich sowohl Tsitsipas wie auch Fritz in Runde drei gehörig strecken. Tsitsipas besiegte Benoit Paire in vier Sätzen, Fritz spielte gegen Roberto Bautista Agut sogar das gesamte Nenngeld aus, gewann nach fünf Durchgängen.

Tsitsipas vs. Fritz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Taylor Fritz gibt es am Montag ab 09:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open 2022