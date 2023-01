Australian Open live: Stefanos Tsitsipas vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden. Das Match ist als zweite Partie nach 01:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Livestream angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2023, 19:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Stefanos Tsitsipas trifft in Runde drei auf Tallon Griekspoor

Stefanos Tsitsipas spielt sich langsam, aber sicher in den Kreis der Mitfavoriten auf den Titelgewinn bei den Australian Open 2023. Wie auch Daniil Medvedev agiert der Grieche - in der oberen Hälfte zu finden - bisweilen in hervorragender Verfassung.

In Runde drei trifft der Weltranglistenvierte auf den Holländer Tallon Griekspoor. Es ist das erste Duell zwischen der Nummer vier und der Nummer 63 der Weltrangliste. Tsitsipas geht zweifelsfrei als Favorit ins Rennen.

Tsitsipas vs. Griekspoor - wo es einen Livestream gibt

Das Aufeinandertreffen zwischen Stefanos Tsitsipas und Tallon Griekspoor ist als zweite Partie nach 01:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Livestream angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.