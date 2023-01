Australian Open live: Tommy Paul vs. Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveticker

Tommy Paul hatte im Sechzehntelfinale deutlich weniger Schwierigkeiten, schaltete seinen US-amerikanischen Landsmann Jenson Brooksby glatt in drei Sätzen und in nur knapp über zwei Stunden aus. Auch Jan-Lennard Struff hat er in diesem Turnier schon besiegt, brauchte dafür noch weniger Zeit. Zudem durfte Paul am Samstag schon wesentlich früher ran, während Bautista Agut in der Night Session gefordert war. Möglicherweise ist Paul also ein wenig ausgeruhter.