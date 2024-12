Australian Open: Lucas Pouille rutscht ins Hauptfeld

Mit der Absage von Emil Ruusuvuori wird Lucas Pouille einen Startplatz im Hauptfeld bei den Australian Open 2025 bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2024, 20:44 Uhr

© Getty Images Lucas Pouille bei den Australian Open 2022

Das ist doch eimal eine schöne Geschichte so kurz vor Weihnachten: Lucas Pouille, der ehemalige Top-Ten-Spieler und Davis-Cup-Champion, wird für sein zähes Ringen um ein Comeback belohnt. Und zwar mit einem Platz im Hauptfeld der Australian Open 2025. Das allerdings auf Kosten des weiterhin verletzten Emil Ruusuvuori. Der Finne wird für das erste Major der kommenden Saison nicht rechtzeitig fit.

Pouille ist mittlerweile 30 Jahr alt, hat auf der ATP-Tour insgesamt fünf Titel gewonnen. Den größten davon 2018 in Wien. In der vergangenen Saison hat Pouille fast ausschließlich auf der ATP-Challenger-Tour gespielt, das immerhin sehr erfolgreich. So konnte er etwa den Titel in Mauthausen holen.

Pouille macht Wildcard frei

In Wimbledon schaffte es Pouille nach überstandener Qualifikation bis in die dritte Runde, konnte dort aber gegen Alex de Minaur nicht antreten. Das Tennisjahr 2024 schloss der Routinier an Position 101 der ATP-Weltrangliste ab. Pouille hätte in Melbourne wohl die Wildcard des Französischen Tennisverbandes bekommen. Diese wird nun für einen anderen Spieler frei.

Die Absage von Ruusuvuori ist indes auch für die österreichischen Tennisfans von Belang. Denn damit dürfte feststehen, dass er Finnland im Davis Cup Ende Januar in Wien-Schwechat wohl nicht zur Verfügung stehen wird.