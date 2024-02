Australian Open: Männer-Finale zukünftig am Samstag?

Es ist seit vielen Jahrzehnten ein ungeschriebenes Gesetzt bei Grand Slams, dass das Frauen-Finale am Samstag und das Männer-Finale am Sonntag stattfindet. Die Australian Open könnten damit nun brechen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.02.2024, 17:43 Uhr

© Getty Images Die Rod Laver Arena ist jedes Jahr Schauplatz der Australian Open.

Die Organisatoren der Australian Open überlegen das Finalwochenende beim ersten Grand Slam des Jahres umzubauen. Gegenstand der Überlegung soll sein, dass die Einzel-Endspiele jeweils die Tage tauschen. Das Endspiel der Frauen wäre so zukünftig der finale Schlusspunkt des Turniers am Sonntag. Die Männer würden stattdessen bereits am Samstag einen Champion küren.

Vor allem für die Tennisfans, die die Endspiele direkt in der Rod Laver Arena verfolgen, hätte diese Umstellung einen klaren Vorteil. Die Startzeit der Endspiele von 19.30 Uhr in Melbourne (9:30 Uhr MEZ) bereitet vor allem am Sonntag das Problem, dass ein langes Fünfsatzmatch für ein spätes Ende sorgt. Nicht einfach für diejenigen Fans, die am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Gleiches gilt natürlich auch für die TV-Zuschauer des Landes.

Best-of-3 statt Best-of-5 am Sonntag in Melbourne

Bei den Frauen wäre die Gefahr eines Matches mit absoluter Überlänge auf Grund des Best-of-3-Formats eher gering. Die Männer könnten so am Samstagabend Ortszeit auch über fünf Sätze gehen, ohne dass ein Zuschauer unruhig werden muss. Ob diese Änderung wirklich eine Option für die nahe Zukunft ist oder vielleicht doch nur ein Wunsch der Fans bleibt, werden die kommeden Monate zeigen. Jedenfalls wäre diese Umstellung gerade zu ein Bruch mit einer Grand-Slam-Tradition.