Australian Open: Matteo Berrettini muss Start in Melbourne absagen

Der Italiener Matteo Berrettini kann aufgrund einer Verletzung nicht an den Australian Open 2024 starten. Er wird vom Belgier Zizou Bergs im Tableau ersetzt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 09:48 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini kann aufgrund einer Fußverletzung nicht an den Australian Open teilnehemen

Man müsste Stefanos Tsitsipas persönlich fragen, aber vemuten lässt sich schon, dass der Grieche wohl nichts dagegen haben wird, in der ersten Runde der Australian Open nicht gleich gegen einen Spieler der Klasse von Matteo Berrettini antreten zu müssen. Denn genau das hätte dem Weltranglisten-Siebenten geblüht, hätte der Italiener nicht in praktisch letzter Sekunde doch noch seinen Start beim ersten Major-Event des Jahres zurückgezogen.

Grund dafür ist laut ersten Informationen eine Verletzung des Italieners am rechten Fuß. Berrettini konnte bereits zur Mitte der Woche nicht zu einem Schaukampf gegen den Österreicher Dominic Thiem antreten. Ersetzt wird der Römer im Tableau durch den belgischen Lucky Loser Zizou Bergs, der nun im Match gegen Tsitsipas nichts zu verlieren hat.

Berrettini wurde in der jüngsten Vergangenheit von mehreren Verletzungen heimgesucht. Sein letzter Auftritt auf der ATP-Tour hatte bei den US Open stattgefunden, wo er in der zweiten Runde gegen den Franzosen Arthur Rinderknech nach zwei verlorenen Sätzen aufgeben musste.

