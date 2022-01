Australian Open: Matteo Berrettini und Gael Monfils in der Runde der letzten Acht

Sowohl Matteo Berrettini als auch Gael Monfils stehen bei den Australian Open nach Dreisatz-Erfolgen im Viertelfinale und treffen dort aufeinander.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 13:39 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini steht nach einem Dreisatz-Sieg über Pablo Carreno Busta im Viertelfinale der Australian Open

Um 23:15 Ortszeit verwertete Matteo Berrettini seinen ersten Matchball im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers in Melbourne gegen den Spanier Pablo Carreno Busta. Nach einer Spielzeit von 2 Stunden und 22 Minuten setzte sich der Italiener mit 7:5, 7:6 (4) und 6:4 durch. Es war eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe, in der der 25-jährige Römer in den wichtigen Augenblicken immer ein Scherflein zulegen konnte. Für Berrettini ist es bereits jetzt das beste Ergebnis beim Major-Event in "Down under" - im Vorjahr musste der Südeuropäer vor seiner Achtelfinal-Begegnung gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verletzungsbedingt zurückziehen.

Im Viertelfinale bekommt es die Nummer sieben der Australian Open mit dem stark aufspielenden Showman Gael Monfils zu tun. Der Schützling von Günter Bresnik feierte ebenfalls einen Dreisatz-Erfolg über den Serben Miomir Kecmanovic. Nach 2:35 Stunden Spielzeit durfte sich der Franzose über einen 7:5,-7:6-(4),-6:3-Sieg über die Nummer 77 der ATP-Weltrangliste freuen und damit über ein fast gleich lautendes Ergebnis wie sein nächster Konkurrent in seiner Achtelfinal-Partie. Es ist die zweite Viertelfinalteilnahme des 35-Jährigen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nach 2016. Im Vorjahr musste sich Monfils gar in der ersten Runde gegen den Finnen Emil Ruusuvuori in fünf Durchgängen verabschieden.

