Australian Open: Medvedev kommt nach Ausraster glimpflich davon

Daniil Medvedev ist nach seinem Ausraster im Halbfinale der Australian Open 2022 mit einer Strafe belegt worden. Die der Russe aber aus der Portokasse zahlt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2022, 09:21 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Freitag in Melbourne

Der Halbfinal-Sieg von Daniil Medvedev war für Daniil Medvedev mit zwei Preisschildern versehen: Für den neuerlichen Einzug in das Endspiel des ersten Majors des Jahres darf sich der Weltranglisten-Zweite schon mal 2,2 Millionen australische Dollar gedanklich gutschreiben lassen. Vor Steuern, versteht sich. Die Strafe, die Medvedev nach seiner unflätigen Kritik gegen Stuhlschiedsrichter Jaume Campistol ausgefasst hat, nimmt sich dagegen mit 12.000.- Dollar ziemlich mickrig aus.

Medvedev war von Campistol nach Ende des zweiten Satzes wegen einer Geste Richtung Publikum mit einer Verwarnung belegt worden - und hatte danach eine Schimpftirade losgelegt, in deren Verlauf er den Referee als dumm, verrückt und „kleine Katze“ bezeichnet hatte. Anlass dafür war aber weniger die eigene Verwarnung als vielmehr der Umstand, dass Campistol das nach Ansicht Medvedevs offensichtliche Coaching durch Apostolos Tsitsipas ungeahndet ließ.

Nach Matchende ersuchte Medvedev Schiedsrichter Campistol indes um Entschuldigung, die Wogen hatten sich längst geglättet. Und die sehr überschaubare Strafe wird den regierenden US-Open-Champion auch in Hinblick auf das morgige Endspiel gegen Rafael Nadal (ab 09:30 Uhr live bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker) nicht weiter irritieren.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open