US-Open-Champion Daniil Medvedev ist mit einer konzentrierten Leistung in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Medvedev gewann gegen Nick Kyrgios mit 7:6 (1), 6:4, 4:6 und 6:2.

Matches gegen Nick Kyrgios waren für Daniil Medvedev bislang nicht mit Erfolg gesegnet: 2019 verlor der Russe gegen Kyrgios sowohl im Endspiel von Washington wie auch auf der Asche in Rom. Bei den Australian Open ist diese Serie am Donnerstag zu Ende gegangen. Denn Medvedev lieferte gegen Kyrgios eine sehr ansprechende Leistung ab, gewann mit 7:6 (1), 6:4, 4:6 und 6:2.

Der Weltranglisten-Zweite musste in Satz eins sechs Breakbälle abwehren, gewann den Eröffnungsakt aber noch glatt im Tiebreak. Im zweiten Durchgang agierte Medvedev bei eigenem Service dann ungefährdet. Kyrgios hatte große Schwierigkeiten, die Aufschläge von Medvedev zu lesen. Andererseits zwang der Favorit Kyrgios immer wieder in längere Ballwechsel. Der Lokalmatador versuchte zwar, die Zuschauer mitzunehmen, Medvedev aber blieb ruhig. Und verzichtete diesmal auch auf etwaige Provokationen in Richtung Tribüne.

Im dritten Satz schaffte Kyrgios im siebten Spiel wie aus dem Nichts sein erstes Break. Da kam dann doch so etwas wie Länderspiel-Atmosphäre auf. Die Kyrgios zum Satzgewinn nutzte. Im vierten Durchgang war Daniil Medvedev dann wieder voll da. Und schaffte das entscheidende Break zum 4:2. Nach einer Spielzeit von 2:58 Stunden legte Kyrgios eine Vorhand ins Aus. Medvedev durfte sich über das Weiterkommen freuen.

In Runde drei wartet nun der Niederländer Botic van de Zandschulp. Gegen den hat Medvedev auf seinem Weg zum Titel bei den US Open 2021 gewonnen.

