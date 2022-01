Australian Open: Medvedev mit Ehrenrunde gegen Cressy, Auger-Aliassime bezwingt Cilic

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 2) hat mit etwas Mühe das Viertelfinale der Australian Open 2022 erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2022, 08:55 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Am Ende war es eine hammerharte Vorhand, und es war wohl auch etwas Erleichterung dabei: Medvedev schlug Maxime Cressy mit 6:2, 7:6 (4), 6:7 (4) und 7:5 und steht damit in der Runde der letzten Acht.

Dabei hatte der Mann aus Russland durchaus Probleme mit dem Aufsteiger aus den USA. Cressy, nach einem starken Herbst schon die Nummer 70 im ATP-Ranking, lässt ja etwas die Vergangenheit aufleben, spielt durchweg Serve-and-Volley, und nachdem er im ersten Durchgang noch Probleme beim ersten Volley hatte, den ihm Medvedev aus ferner Returnposition stets vor die Füße legte, kam er danach immer besser ins Spiel.

Cressy steigerte in den Sätzen zwei und drei seine Punktgewinne nach dem erstem Aufschlag von 50 Prozent (im Satz 1) auf 85 (Satz 2) und 100 Prozent (Satz 3), während Medvedev seine Returns nicht mehr durchweg tief rüberbrachte. Medvedev war zwischenzeitlich genervt, was alles nicht besser machte für ihn. In Durchgang vier war er beim Return wieder da, brauchte allerdings neun Breakchancen zur entscheidenden 6:5-Führung.

"Er hat es wirklich gut gemacht", lobte Medvedev danach. "Im ersten Satz dachte ich, ich hätte die Kontrolle." Im vierten Durchgang, nach den vielen vergebenen Breakchancen, sei er doch langsam sauer geworden, gab er zu.

Medvedevs beeindruckende Zahlen: nur 11 Fehler ohne Not (bei Cressys 49); und dennoch mit 60 Winnern.

Medvedev nun gegen Felix Auger-Aliassime

Medvedev trifft im Viertelfinale auf Felix Auger-Aliassime: Der Kanadier drehte sein Spiel gegen den wiedererstarkten Marin Cilic und siegte am Ende mit 2:6, 7:6 (7), 6:2 und 7:6 (4).

