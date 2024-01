Australian Open: Medvedev schlägt "FAA", Borges schockt Dimitrov

Daniil Medvedev kommt immer besser in Schwung. Nach dem 6:3, 6:4 und 6:3 gegen Félix Auger-Aliassime steht der Russe im Achtelfinale der Australian Open 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2024, 11:21 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat diesmal nicht über fünf Sätze gehen müssen

Sieben Matches, sieben Siege: Félix Auger-Aliassime entwickelt sich schön langsam zum Lieblingsgegner von Daniil Medvedev. Denn wiewohl der Kanadier ab und zu kleine Nadelstiche setzen konnte, so setzte sich Medvedev in der Margaret Court Arena danneben doch mit 6:3, 6:4 und 6:3 durch. Der nächste Gegner wird nun nicht Grigor Dimitrov sein. Denn der Bulgare, zuletzt Champion in Brisbane, verlor gegen den Portugiesen Nuno Borges überraschend mit 7:6 (3), 4:6, 2:6 und 6:7 (6).

Ausgeschieden ist auch Casper Ruud. Der Norweger unterlag Cameron Norrie in vier Sätzen. Norrie trifft nun entweder auf Alexander Zverev oder den jungen US-Amerikaner Alex Michelsen. Arthur Cazaux, mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen, setzte seinen Lauf mit einem beeindruckenden 6:3, 6:3 und 6:1 gegen Tallon Griekspoor fort. Cazaux spielt im Achtelfianle gegen Hubert Hurkacz, der gegen Ugo Humbert gewann.

Einen kurzen Arbeitstag hatte Carlo Alcaraz, dessen Gegner Juncheng Shang beim Stand von 6:1, 6:1 und 1:0 für den Spanier aufgeben musste. Alcaraz trifft am Montag auf Miomir Kecmanovic, der wie schon zuvor gegen Jan-Lennard Struff auch gegen Tommy Paul nach Abwehr von zwei Matchbällen siegreich blieb.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne