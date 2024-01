Australian Open: Medvedev, Shelton weiter, Korda muss über fünf

Daniil Medvedev, Ben Shelton, Sebastian Koda und Lorenzo Musetti sind in den frühen Matches am Montag in die zweite Runde der Australian Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 07:06 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev nach seinem Erstrundensieg am Montag

Ein klein wenig hat man Daniil Medvedev seine lange Matchpause zum Auftakt der Australian Open 2024 schon angemerkt. Denn der Russe, der in Melbourne schon zwei Mal das Endspiel erreicht hat, verlor den ersten Satz gegen Qualifikant Terence Atmane mit 5:7. Die nächsten beiden Durchgänge gingen mit 6:2 und 6:4 allerdings an den Favoriten. Zu Beginn von Satz vier musste Atmane dann aufgeben. Den jungen Franzosen plagten Krämpfe.

Medvedev spielt in Runde zwei gegen Emil Ruusuvuori. Der Finne setzte sich gegen Patrick Kypson, der mit einer Wildcard ins Feld gekommen war, in vier Sätzen durch.

Richtig hart zu kämpfen hatte jener Mann, der Medvedev im vergangenen Jahr verabschiedet hatte: Denn Sebastian Korda musste gegen Vit Kopriva über die volle Distanz gehen, gewann mit 6:1, 6:4, 2:6, 4:6 und 6:2. Nicht ganz so spannend machte es Lorenzo Musetti, der sich gegen Benjamin Bonzi in vier Sätzen behaupten konnte. Ben Shelton besiegte Roberto Bautista-Agut mit 6:2, 7:6 (5) und 7:5.

Eine Überraschung gelang dem Italiener Flavio Cobolli, der Nicolas Jarry mit 6:4, 3:6, 6:3, 2:6 und 7:5 eliminierte.

