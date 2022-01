Australian Open: Melbourne-Comeback von Novak Djokovic bereits 2023?

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic möchte nach seiner Ausweisung kurz vor den Australian Open 2022 bereits wieder im nächsten Jahr in "Down under" zurückkehren.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 09:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic möchte 2023 wieder bei den Australian Open aufschlagen

Novak Djokovic plant offenbar, schon im kommenden Jahr zu den Australian Open zurückzukehren. Eine entsprechende Frage bejahte Turnierdirektor Craig Tiley in einem Interview. "Natürlich muss er dieses Jahr noch spielen, aber das wird seine Absicht sein", sagte Tiley dem TV-Sender ABC: "Schließlich ist er die Nummer eins der Welt und er liebt die Australian Open wirklich."

Nur mit Impfung willkommen

Djokovic fehlt bei dem Turnier in Melbourne nach einer Niederlage vor einem Bundesgericht. Die Richter hatten den Einspruch des Weltranglistenersten gegen die Annullierung seines Visums zurückgewiesen. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger war ungeimpft und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung eingereist.

Daniel Andrews, der Premierminister des Bundesstaates Victoria, betonte nun, dass Djokovic nur geimpft willkommen wäre. "Es hätte alles vermieden werden können, wenn er sich hätte impfen lassen", sagte der Politiker. Ein Profi wie Djokovic sei nicht größer als das Turnier.