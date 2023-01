Australian Open: Michael Kohlmann hofft bei Sascha Zverev auf das nächste Level

Michael Kohlmann, deutscher Davis-Cup-Kapitän und Head of Men´s Tennis im DTB, ist schon ein paar Tage in Melbourne. Für tennisnet.com hat der ehemalige Doppel-Spezialist die Erstrunden-Matches der deutschen Männer analysiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.01.2023, 18:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Michael Kohlmann hofft bei Alexander Zverev auf einen guten Start

Jan-Lennard Strufftrifft auf Tommy Paul (USA)

Jan-Lennard hat die Qualifikation sehr souverän gespielt, zumeist einen guten Start hingelegt, dann ein, zwei brenzlige Situationen pro Match meistern müssen. Mit Tommy Paul hat er eine schwierige Aufgabe. Gegen Paul hat er schon zweimal gesielt und zweimal verloren. Vom Match-Up her sicherlich nicht die beste Auslosung, die man als Qualifikant kriegen konnte. Aber die Bedingungen hier sind sehr gut für Struffi. Es ist ziemlich schnell. Er kann seinen Spielansatz gut durchbringen. Ich bin jedenfalls guter Dinge, dass er auch gegen Tommy Paul eine gute Chance auf einen Sieg hat.

Alexander Zverevbeginnt gegen Juan Pablo Varillas (PER)

Sascha hat mit Sicherheit von den Qualifikanten für sich eine sehr gute Auslosung bekommen. Varillas ist ein absoluter Asche-Spezialist. Der hat im vergangenen Jahr wohl 72 von 78 Matches auf Sand gespielt. Der fühlt sich auf schnelleren Belägen nicht so gut. Für Sascha ist es in der jetzigen Situation wichtig, dass er Ballwechsel bekommt und in ein Match reinkommt. Damit er eine gewisse Sicherheit wieder findet. Gegen Varillas hat er eine ausgezeichnete Chance, Rhythmus zu bekommen und einen Sieg zu feiern. Und bei so guten Spielern wie Sascha kann es schon sein, dass es dann schnell geht, das nächste Level zu erreichen.

Yannik Hanfmann hat Rinky Hijikata (AUS) gezogen

Yannick hat in der Quali zwei deutsch-deutsche Duelle gehabt. In der ersten Runde gegen Maxi Marterer, der leider bei 4:5 im ersten Satz ein wenig verrissen hat. Die erste Diagnose war ein Hexenschuss. Yannick hat das danach aber sehr gut gemacht. Auch im Finale gegen Peter Gojowczyk. Yannick spielt gegen eine Wildcard, Rinky Hijikata. Gegen einen Lokalmatador in Australien zu spielen ist mit Sicherheit nicht immer leicht. Das Publikum ist sehr emotional. Aber Yannick hat ja im letzten Jahr mit Thanasi Kokkinakis einen echten Fan-Favoriten geschlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch gegen Hijikata in die nächste Runde einziehen wird.

Oscar Otte muss gegen Junchen Shang (CHN) ran

Oscar hat einen mit dem jungen Chinesen Shang einen interessanten Spieler gezogen. Shang hat in der Qualifikation Fernando Verdasco geschlagen. Auch Zombor Piros. Das ist ein guter Spieler. Ich hoffe, dass Oscar diese Aufgabe packt. Weil Shang ist mit drei Siegen im Rücken nicht so leicht zu spielen. Andererseits denke ich mir, dass Oscar ein derart unothodoxer Spieler ist, wie ihn Shang auch noch nicht so oft gesehen hat. Auch da bin ich optimistisch.

Daniel Altmaier bekommt es mit Frances Tiafoe (USA) zu tun

Daniel hat mit Frances Tiafoe einer sehr toughe Auslosung. Und das, nachdem er bei den US Open schon gegen Jannik Sinner spielen musste. Tiafoe hat beim United Cup ganz ordentlich gespielt, ist auch schon relativ lange hier. Daniel hat beim United Cup nur ein Mixed gespielt, dann in Auckland in der ersten Quali-Runde knapp gegen Thiago Monteiro verloren. Tiafoe ist eine riesige Hürde. Und es wäre für mich schon eine Überraschung, wenn Daniel das ziehen könnte. Aber: In einem Grand Slam ist vieles möglich. Und Daniel hat gegen Sinner ja auch sehr, sehr gut gespielt und nur ganz knapp verloren.

Hier das Einzel-Tableau der Männer