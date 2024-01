Australian Open: Molleker, Niemeier und Co. im Quali-Draw

Mit Rudolf Molleker und Benjamin Hassan sind zwei deutsche Männer im Qualifikations-Raster für die Australian Open 2024 vertreten.

© Jürgen Hasenkopf Rudi Molleker peilt in Melbourne einen Platz im Hauptfeld an

Zwei deutsche Männer versuchen sich also in der Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier 2024. Rudolf Molleker hat dabei als Erstrunden-Gegner Ivan Gakhov aus Russland gezogen. Benjamin Hassan muss gegen Jan Choinski ran, der ja auch schon für Deutschland gespielt hat, seit einiger Zeit aber für Großbritannien am Start ist.

Einige ehemalige Spitzenspieler müssen sich ebenfalls qualifizieren. So etwa David Goffin, der als Nummer acht gegen Stefano Travaglia aus Italien startet. Oder Diego Schwartzman, der es zum Auftakt mit Denis Kudla zu tun bekommt. Benoit Paire hat sich ebenfalls angesagt. Spannend könnten auch die Auftritte des jungen Serben Hamad Medjedovic werden, der zuletzt beim United Cup einige Trainingseinheiten mit Novak Djokovic mitgenommen hat.

Bei den Frauen startet Jule Niemeier gegen die Russin Anastasia Tikhonova. Eva Lys, an Position 26 gesetzt, trifft auf Veronika Erjavec. Ella Seidel bekommt es mit der Nummer acht, Elizabeth Mandlik, zu tun. Anna-Lena Friedsam wurde die Tschechin Gabriela Knutson zugelost. Noma Noha Akugue spielt gegen die Koreanerin Su Jeong Jang.

