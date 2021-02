Australian Open: Monfils, Millman verlieren Dramen mit Ansage

Der erste Tag der Australian Open hat gleich einige Fünf-Satz-Dramen gebracht. Die Leidtragenden: Gael Monfils und Lokalmatador John Millman.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 11:47 Uhr

© Getty Images Für Gael Monfils war Australien 2021 keine Reise wert

Als ob Gael Monfils und Emil Ruusuvuori in den vergangenen Tagen nicht genug voneinander gesehen hätten: Der Franzose und der Finne gaben während der zweiwöchigen Quarantäne ein Pärchen ab, danach trennten sich ihre Wege kurz. Um in Runde eins der Australian Open gleich wieder zusammenzuführen. Und weil grad Zeit war, spielten Monfils und Ruusuvuori ihr Nenngeld auch aus.

Mit dem besseren Ende für Ruusuvuori, der mit 3:6, 6:4, 7:5, 3:6 und 6:3 gewann. Und damit den Stotterstart von Gael Monfils in die Saison 2021 prolongierte: Beim ATP Cup musste sich dieser zum Auftakt Matteo Berrettini geschlagen geben, zum angesetzten Match gegen Dominic Thiem trat Monfils nicht an. Der Trip nach Australien hat sich für den französischen Routinier also eher nicht gelohnt.

Moutet ringt Lokalmatador Millman nieder

Die beste Stimmung bei den frühen Partien der Australian Open 2021 ist in der 1573 Arena aufgekommen, wo Lokalmatador John Millman und Corentin Moutet aufgespielt haben wie bestellt: Zwei Kämpfer, die ihre Gegner nicht aus dem Court servieren. Dass dieses Match ebenfalls in einen fünften Satz ging, kam daher nicht überraschend . Zumal Moutet in Sachen Marathon kein unbeschriebenes Blatt ist: Bei den French Open im vergangenen Jahr unterlag er Lorenzo Giustino in der ersten Runde mit 16:18 im fünften Satz.

So etwas wäre bei den Australian open schon qua Regelwerk nicht möglich, in Melbourne wird beim Stand von 6:6 im Entscheidungssatz ein Tiebreak bis zehn gespielt. So weit musste Moutet aber nicht gehen: Der Linkshänder holte sich im fünften Durchgang das Break zum 4:3. Und blickte nicht mehr zurück: Moutet gewann mit 6:4, 6:7 (4), 3:6, 6:2 und 6:3.

Raonic und Wawrinka souverän

Auch Marton Fucsovics benötigte fünf Sätze, um sich gegen Marc Polmans durchzusetzen, ebenso wie Jiri Vesely gegen Kimmer Coppejans und Dusan Lajovic gegen Sergiy Stakhovsky.

Nichts zur Abteilung Drama hatten am ersten Tag dagegen Milos Raonic und Stan Wawrinka beizutragen. Raonic, vergangene Woche wie Monfils beim ATP Cup im Einsatz, schlug Federico Coria aus Argentinien mit 6:3, 6:3 und 6:2. Stan Wawrinka, 2014 Sieger in Australien, hatte beim 6:3, 6:2 und 6:4 gegen Pedro Sousa keine Probleme. Und auch Nick Kyrgios hat einen Sieg gefeiert. Der Mann aus Canberra gewann gegen Frederico Ferreira Silva mit 6:4, 6:4 und 6:4.

