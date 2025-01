Australian Open: Monfils schlägt Altmaier, Hurkacz fliegt raus

Gael Monfils ist bei den Australian Open 2025 in die dritte Runde eingezogen. Der Franzose besiegte Daniel Atmaier in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 05:23 Uhr

© Getty Images Gael Monfils steht bei den Australian Open 2025 in der dritten Runde

Diesmal hielt sich das Drama bei Gael Monfils in Grenzen. Während der Franzose in Runde eins gegen Landsmann Giovanni Mpetshi Perricard noch über die volle Distanz gehen musste, gewann er nun in Runde zwei gegen Daniel Altmaier mit 7:5, 6:3 und 7:6 (3). Im kommenden Match könnte auf Monfils, der ja vergangene Woche in Auckland den Turniersieg geholt hatte, Taylor Fritz warten. Der US-Amerikaner spielt gegen Cristian Garin.

Ausgeschieden ist derweil Hubert Hurkacz. Und das nicht einmal knapp. Hurkacz musste sich dem Serben Miomir Kecmanovic mit 4:6, 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Kecmanovic wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Matteo Berrettini und Holger Rune.

Am schnellsten schaffte es am frühen Donnerstag Francisco Cerundolo in die dritte Runde. Gegner Facundo Diaz Acosta musste nämlich schon zu Beginn des zweiten Satzes aufgeben.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2025