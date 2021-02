Australian Open: Montag-Start hält, Vorbereitungsturniere werden zu Ende gespielt

Der Turnierdirektor der Australian Open, Craig Tiley, gab am Freitag bekannt, dass der Startschuss für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wie geplant am 8. Februar fallen wird. Zuvor sollen alle sechs derzeit stattfindenden Turniere in Melbourne zu Ende gespielt werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.02.2021, 08:34 Uhr

© Getty Images Die Australian Open sollen wie geplant am Montag beginnen

Es ist wohl auch für die Organisatoren der Australian Open rund um Turnierdirektor Craig Tiley die herausforderndste Situation ihrer Laufbahn. Nachdem in den vergangenen Tagen nach einigen Startschwierigkeiten etwas Ruhe eingekehrt war, versetzte am Mittwoch ein positiver Test eines Mitarbeiters in einem der Spielerhotels den Tenniszirkus in Aufregung.

507 Spieler und Betreuer wurden als Kontaktpersonen der Kategorie II klassifiziert und mussten sich am spielfreien Donnerstag daher einem weiteren Coronatest unterziehen. Die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses sei gemäß Tiley "sehr gering", zudem wäre auch ein positiver Test eines Spielers kein Grund, die Australian Open abzusagen.

Auslosung auf Freitag verschoben

Daher wird das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wie geplant am 8. Februar beginnen. "Wir sind absolut zuversichtlich, dass die Australian Open stattfinden werden. Wir werden am Montag starten und haben keinerlei Absichten, den Zeitplan zu ändern", so Tiley. Selbiges gilt jedoch nicht für die Auslosung: Diese wurde von Donnerstagabend auf Freitagnachmittag (Ortszeit) verschoben.

Fest steht mittlerweile auch, dass die Vorbereitungsturniere in Melbourne allesamt zu Ende gespielt werden. Der ATP Cup, zwei ATP-250-Turniere sowie drei WTA-500-Events sollen allesamt spätestens am Sonntag finalisiert werden.

Indoor-Plätze als Ausweichmöglichkeit

Insbesondere am Freitag dürfte es angesichts der zahlreichen Spiele daher ziemlich eng werden. Trotz der schlechten Wettervorhersage sieht Tiley keinen Grund, die Veranstaltungen abzusagen: "Wir haben drei überdachte Courts und acht Indoor-Plätze. Wir können sie benutzen, um die Vorbereitungsturniere zu Ende zu spielen."

Anhand der Ergebnisse bei diesen werden Tiley und Co. im Laufe des Samstags dann auch entscheiden, welche Hälften bei den Australian Open am Montag beginnen werden. Fest gerechnet wird dabei nach wie vor mit Fans: "All unsere Pläne sehen vor, bei den Australian Open Zuschauer zu haben." Zumindest eine gute Nachricht in diesen so herausfordernden Zeiten.