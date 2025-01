Australian Open: Murray über Djokovic - "Will seine Chancen sabotieren"

Andy Murray will Novak Djokovic dabei helfen, seinen elften Australian-Open-Titel zu gewinnen. Das zumindest wird gemutmaßt. Der Schotte scheint aber andere Pläne zu hegen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2025, 13:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andy Murray, Novak Djokovic

Kaum hatte Andy Murray seine Karriere beendet, flatterte ein spannendes Angebot ins Haus. Ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte.

Nach dem Anruf von Novak Djokovic, ob Murray denn sein Trainer werden wolle, habe er sich etwas Bedenkzeit erbeten, um das Go von seiner Frau Kim einzuholen, hatte Murray zuletzt erzählt. Und dann zugesagt. Und so soll also ausgerechnet einer der Big 4, Murray, dem anderem, Djokovic, helfen, noch mehr zu gewinnen.

Eine spannende Konstellation also, zumal Murray als einer der geistreichsten Spieler galt und man ihm durchaus zutraut, das eine Prozent aus dem 37-jährigen Djokovic herauszuholen, um sich noch mal einen großen Titel zu schnappen gegen die junge Konkurrenz.

Wenn Murray denn möchte. Denn das scheint zweifelhaft. Im Rahmen des Djokovic-Einladungsabends im Vorfeld des Turniers spielten beide zunächst ein Mixed gegeneinander und durften sich dann noch ein paar Fragen stellen. Auch nach der doch ungewohnlichen Konstellation.

Er habe ja selbst einige Male hier im Finale gestanden, blickte Murray zurück. Der letzte Schritt sei ihm aber nie gelungen. "Und dieser Mann hier ist einzig und alleine dafür verantwortlich”, erklärte Murray und zeigte auf seinen neuen Boss. Tatsächlich stand Murray fünf Mal im Endspiel von Melbourne, vier Mal unterlag er Djokovic (und ein Mal Federer). Die Konsequenz: “Ich bin nun hier, um seine Chancen zu sabotieren, noch einen Titel zu gewinnen”, fügte Murray hinzu - unter großem Gelächter.

Australian Open: Djokovic am Montag im Einsatz

Ernst wird es jedoch schnell: Bereits am Montag (9 Uhr MEZ) wird Djokovic ins Geschehen eingreifen, zu Beginn mit Gegner Nashesh Basavareddy als dankbarem Auftaktlos. Als Nummer 7 der Welt stellt sich das Tableau anschließend allerdings herausfordernd dar: Bereits im Viertelfinale nämlich könnte Carlos Alcaraz als Gegner warten.