Australian Open: Nach Kontroverse - Djokovic outet sich als Collins-Fan

Die Kontroverse rund um Danielle Collins, die sich im Zuge ihrer Zweitrundenpartie mit dem australischen Publikum angelegt hatte, ist eines DER Gesprächsthemen bei den diesjährigen Australian Open. Novak Djokovic hat eine klare Meinung zu den Vorkommnissen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 07:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic outete sich als Fan von Danielle Collins

Der Serbe kam - auf die 31-jährige US-Amerikanerin angesprochen - kaum aus dem Schwärmen heraus: „Ich war begeistert von ihrer Reaktion. Wirklich begeistert. Alles, was sie danach auf dem Platz und außerhalb des Platzes gesagt hat, hat mich zu einem großen Fan von Danielle Collins werden lassen. Das war ich vorher auch, aber jetzt bin ich ein großer Fan. Ich habe einige Kommentare von Leuten gehört, dass sie das nicht hätte sagen sollen, aber ich finde, dass sie damit wirklich gut umgegangen ist. Ich glaube nicht, dass ich so höflich wäre und ich kenne das Gefühl genau, also denke ich, dass sie witzig und klug war. Ich bin ein großer Fan von dem, was sie getan hat. Ein großer Fan.“

Collins hatte im Zuge ihres 7:6 (4), 4:6, 6:2-Erfolgs über die Lokalmatadorin Destanee Aiava das australische Publikum gegen sich aufgebracht. Nach ihrem verwandelten Matchball verteilte sie hämisch Luftküsse und fasste sich mehrfach ans Ohr, als wolle sie das Publikum weiter anstacheln.

Im anschließenden Interview gab die Amerikanerin zu Protokoll: “Das Tolle daran, ein Profisportler zu sein, ist: Die Leute, die einen nicht leiden können oder hassen - sie zahlen deine Rechnungen. Das ist ein cooles Konzept.” Wenn sie schon zweieinhalb Stunden hier spielen und sich die Anfeindungen des Publikums gefallen lassen müsse, könne sie “auch den größeren Scheck mitnehmen, oder?”

“Wir lieben Boote, große Boote”

Schlagfertig auch ihre Antwort darauf, was sie denn mit dem Geld anfangen werde: "Meine Freundinnen und ich lieben Fünf-Sterne-Urlaube. Hoffentlich auf den Bahamas. Wir lieben Boote, große Boote. Yachten.”

Im Anschluss an das Match wurde Collins von einigen Kritikern vorgehalten, sie sei nicht souverän mit der ganzen Sache umgegangen und habe "kindisch" reagiert. Wer allerdings Novak Djokovic an seiner Seite weiß, wird sich an ein paar kritischen Meldungen auf Social Media ohnehin nicht stören.