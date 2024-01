Australian Open: Nach Pleite gegen Alex de Minaur - keine Sorgen bei Novak Djokovic

Trotz der glatten Niederlage beim United Cup gegen Alex de Minaur verschwendet Novak Djokovic keinen Gedanken an einen Nicht-Antritt bei den Australian Open.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 15:07 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic macht sich keine Sorgen bezüglich seines Starts bei den Australian Open

Ja, das Match zwischen Novak Djokovic und Alex de Minaur beim United Cup am Mittwochvormittag (MEZ) war auf recht hohem Niveau gespielt worden. Aber nein, so schwach und von körperlichen Problemen eingeschränkt hat man den Weltranglisten-Ersten gefühlt seit Äonen nicht mehr gesehen. Gibt es nun großen Grund zur Sorge in Bezug auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne? Wenn es nach den Aussagen des Serben nach dem verlorenen Länderkampf geht, auf gar keinen Fall.

Zwar haderte der Belgrader sichtlich mit seinem lädierten Handgelenk und jammerte einige Male in Richtung Betreuerbox, im darauffolgenden Interview war der "Djoker" jedoch klar um Beruhigung bemüht: "Ich war nicht in Bestform. Es war einfach einer dieser Tage, an denen man sich auf dem Platz nicht gut fühlt, der Gegner jedoch sehr gut spielt. Das hatte Auswirkungen, vor allem auf meine Vorhand und auf den Aufschlag."

"Ich denke, es wird mir gut gehen"

Der 36-Jährige wollte jedoch auch nicht die Leistung seines australischen Gegenübers schmälern. "Ich möchte jedenfalls nicht zu viel darüber reden, und de Minaur die Ehre nehmen. Glückwunsch an ihn, er war sehr solide und hat einfach toll gespielt. Er hat seinen Sieg absolut verdient", so der 24-fache Grand-Slam-Champion.

Beim "Happy Slam" in Down under trumpft "Nole" für gewöhnlich groß auf. Kein anderes Major-Turnier hat der Südslawe öfter gewonnen (10 Triumphe seit 2008), nirgendwo fühlt er sich, laut eigener Aussage, wohler als in der Rod-Laver-Arena. Deshalb verschwendet der große Champion auch keine negativen Gedanken an die nahe Zukunft: "Ich denke, es wird mir gut gehen. Ich habe genug Zeit, mich für die Australian Open in Form zu bringen, und das ist in dieser Phase das Wichtigste."

