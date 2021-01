Australian Open: Neue Rekordzahl an Ballkindern - keine Maskenpflicht

Die Australian Open nehmen immer konkretere Formen an. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird es zu einer neuen Rekordzahl an Ballkindern kommen - die überraschenderweise keine Maske tragen müssen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.01.2021, 08:14 Uhr

Die Ballkinder bei den Australian Open 2021 müssen keine Masken tragen

Dass man in Australien im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19 äußerst rigoros vorgeht, steht seit der Anreise der Spielerinnen und Spieler nach Down Under außer Frage. Da man aufgrund langer und harter Lockdowns ein sehr geringes Niveau an Neuinfektionen vorweisen kann, wird alles daran gesetzt, das Virus nicht durch die Durchführung des ersten Grand Slams des Jahres wieder ins Land einzuschleppen.

Nachdem die Spieler aber ihre 14-tägige Quarantäne - die für einige für fünf Stunden täglich zum Training und zur Essenseinnahme unterbrochen werden darf - abgesessen haben, so wird es in Australien ein Event geben, das zumindest einigermaßen nahe in Richtung "Normalität" geht. Die Ränge werden deutlich voller sein, als sie das noch bei vereinzelten Events im Herbst des Vorjahres waren - und auch die Ballkinder werden ihren Teil dazu beitragen.

Kinder können auf Masken verzichten

Wie nämlich am Mittwoch bekannt wurde, wird es nicht nur eine Rekordzahl von ihnen geben - 380 Kinder im Alter von 12 bis 17 werden den Spielern zur Seite stehen - sie werden auch auf die Maske verzichten können. Die Bälle werden von ihnen "ganz normal" eingesammelt, wie der Journalist Michal Samulski auf Twitter erklärte, lediglich die Verwendung von Händedesinfektionsmittel wird den Kindern empfohlen.

Eine Entwicklung, die durch COVID-19 beschleunigt wurde und von vielen im Tenniszirkus befürwortet wird, setzt sich unterdessen fort: Die Spieler werden auch in Down Under wieder selbst für ihr Handtuch verantwortlich sein, es wird wohl wieder mit Handtuchboxen zu rechnen sein. Die Australian Open werden am 8. Februar ihren Start finden, Titelverteidiger ist Novak Djokovic, der im Vorjahr Dominic Thiem im Endspiel besiegen konnte.