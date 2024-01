Australian Open: Nicht alle Paare sind neu gemischt

Bei den Australian Open 2024 wird erstmals auf großer Bühne deutlich: Bei den Männern haben sich einige neue, erfolgsversprechende Paare gebildet. Weil sich andere - erfolgreiche - aufgelöst haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 15:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Diese Paare kennen wir schon: Rajeev Ram mit Joe Salisbury, Rohan Bopanna mit Matthew Ebden - zuletzt in Adelaide

Zunächst einmal die beruhigende Nachricht: Ja, auch 2024 werden Doppelpaare bei den ATP-Turnieren starten, die sich schon vor längerem das Ja-Wort gegeben haben. Allen voran Rajeev Ram und Joe Salisbury, bei den Australian Open an Position drei gesetzt, oder Marcel Granollers und Horacio Zeballos, das Vierer-Doppel in Melbourne.

Auch die nach Papierform favorisierten Ivan Dodig und Austin Krajicek haben einige gemeinsame Monate hinter sich wie auch das Nummer-Zwei-Duo Matthew Ebden und Rohan Bopanna. Tim Pütz und Kevin Krawietz, als Nummer acht beim ersten Major des Jahres am Start, fallen ebenso in diese Kategorie. Lucas Miedler und Alexander Erler sowieso.

Die Tsitsipas-Brüder spielen auch in Melbourne gemeinsam

Aber: Wesley Koolhof und Neal Skupski, zuletzt mit das beste Doppel auf der Tour, geht nun getrennte Wege. Koolhof hat sich mit Nikola Mektic zu einem vielversprechenden Paarlauf verabredet. In Auckland haben die beiden vor wenigen Tagen schon mal den Titel geholt. Skupski hat mit Santiago Gonzalez auch gute Erfolgsaussichten.

Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer, 2022 Champions in Roland Garros, haben sich ebenfalls neu orientiert. Arevalo geht nun mit Mate Pavic in die Bütt, Rojer an der Seite von Lloyd Glasspool.

Unverwüstlich dagegen die griechische Abordnung: Denn Stefanos und Petros Tsitsipas gehen wohl auf ewig gemeinsam durch Dick und Dünn.

Hier das Doppel-Tableau in Melbourne