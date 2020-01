Australian Open: Nick Kyrgios fixiert Traum-Achtelfinale gegen Rafael Nadal mit Drama-Sieg über Karen Khachanov

Nick Kyrgios hat das Traum-Achtelfinale gegen Rafael Nadal fixiert. In der dritten Runde setzte sich der Australier gegen Karen Khachnaov in fünf dramatischen Sätzen durch. Mit Stan Wawrinka gegen Daniil Medvedev gibt es zudem einen weiteren Kracher in der Runde der letzten 16.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2020, 13:44 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Die Australian Open haben ihr Traum-Achtelfinale: Nick Kyrgios wird den Weltranglistenersten Rafael Nadal in der Runde der letzten 16 fordern. Der Australier konnte sich in der dritten Runde in einer äußerst unterhaltsamen Partie gegen Karen Khachanov mit 6:2, 7:6 (5), 6:7 (6), 6:7 (7) und 7:6 (8) behaupten.

Schon im ersten Satz musste Kyrgios eine Schrecksekunde verkraften. Der 24-Jährige verspürte Schmerzen im Gesäßbereich und musste sich aufgrund dieser sogar behandeln lassen. Gänzlich fit wirkte der Australier auch danach nicht immer, Khachanov wusste dies nach seinem epischen Fünfsatzsieg über Mikael Ymer zunächst aber nicht ausreichend zu nutzen.

So ging Kyrgios relativ komfortabel mit 2:0 Sätzen in Führung, dann aber kam Khachanov auf uns sicherte sich die nächsten beiden Durchgänge im Tiebreak. Dabei wehrte der Russe insgesamt zwei Matchbälle ab.

Im fünften Satz wollte erneut keinem der beiden Spieler ein Break gelingen. So ging es wie bereits am Vortag zwischen Roger Federer und John Millman in einen Match-Tiebreak. Doch diesmal sollte sich der Lokalmatador durchsetzen: Kyrgios drehte einen 7:8-Rückstand und setzte sich mit 10:8 in der Kurzentscheidung durch.

Auch Wawrinka und Medvedev durch

Im Achtelfinale bekommt es Kyrgios nun mit Rafael Nadal zu tun. Der Weltranglistenerste gewann seine Drittrundenpartie gegen Pablo Carreno Busta klar und deutlich mit 6:1, 6:2 und 6:4.

Ebenfalls eine Runde weiter sind Stan Wawrinka und Daniil Medvedev. Wawrinka profitierte beim Stand von 6:4 und 4:1 von einer verletzungbedingten Aufgabe seines Kontrahenten John Isner, Medvedev schlug einen ebenfalls angeschlagenen Alexei Poyprin mit 6:4, 6:3 und 6:2. Die beiden bekommen es nun im Achtelfinale miteinander zu tun.