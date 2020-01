Australian Open: Nick Kyrgios macht die Fans froh

Nick Kyrgios steht nach einem Vier-Satz-Erfolg gegen Gilles Simon in der dritten Runde der Australian Open 2020. Ebenfalls eine Runde weiter ist Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2020, 12:04 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat die dritte Runde in Melbourne erreicht

Je später das Break, umso enthusiastischer die Reaktionen der Fans. Und also schickte sich Nick Kyrgios beim Stand von 5:5 im vierten Satz gegen Gilles Simon an, dem Franzosen dessen Aufschlag abzunehmen. Was die Zuschauer in der Melbourne Arena schon einmal frohlocken ließ. Dass der Lokalheld dann auch noch einigermaßen sicher zum 6:2, 6:4, 4:6 und 7:5 ausservierte, brachte dem Abend australischer Sicht dann doch noch eine positive Note. Im Match davor hatte Alex Bolt schließlich gegen Dominic Thiem in fünf Sätzen verloren.

Kyrgios hat damit seine Pflicht erfüllt, jetzt steht die Kür bevor. Zunächst möglicherweise gegen Karen Khachanov, danach gegen die Nummer eins der Welt Rafael Nadal. Der Russe und der Spanier trugen ihre Matches parallel mit Kyrgios aus. Es sei ein hartes Match gewesen, ein fünfter Satz wäre interessant geworden, so Kyrgios im Interview mit Jim Courier.

Schon in der Nachmittagssession hatte sich Daniil Medvedev glatt gegen den spanischen Qualifikanten Pedro Martinez durchgesetzt. Medvedev allerdings ist in das zweite Viertel gelost worden, könnte frühestens im Halbfinale auf Kyrgios, Nadal oder Khachanov treffen.

