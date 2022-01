Australian Open: Nick Kyrgios mit Tweener-Aufschlag und guter Bilanz gegen Medvedev

Nick Kyrgios trifft beiden Australian Open 2022 am Donnerstag auf Daniil Medvedev. Die beiden bisherigen Begegnungen hat der Mann aus Canberra für sich entscheiden können.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 16:07 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat sich und seine Fans am Dienstag gut unterhalten

Nick Kyrgios und sein Aufschlag: Das war sowohl bei seinem Auftaktmatch bei den Australian Open 2022 gegen Liam Broady (da servierte Kyrgios einmal durch die Beine) ein Thema wie auch beim letzten Treffen mit Daniil Medvedev im Sommer 2019. Dort ließ sich Kyrgios von einer Zuschauerin ins Ohr flüstern, wohin er beim Matchball servieren sollte. Der Australier tat wie ihm geheißen - und gewann das ATP-Tour-500-Event in der US-amerikanischen Hauptstadt.

Seitdem hat Medvedev allerdings einen rasanten Aufstieg hingelegt, gekrönt mit dem Sieg bei den US Open im vergangenen Jahr. Kyrgios dagegen hatte seine Saison 2021 mit einem uninspirierten Auftritt beim Laver Cup in Boston beendet, das Comeback bei einem der Vorbereitungsturniere in den letzten Wochen fiel aufgrund einer Corona-Infektion aus. So gesehen fiel das 6:4, 6:4 und 6:3 gegen Liam Broady fast überraschend deutlich aus. Der Brite hatte in der Qualifikation schließlich Matchpraxis und Selbstvertrauen gesammelt.

Medvedev kann die Nummer eins werden

Daniil Medvedev kam dagegen gegen Henri Laaksonen spielerisch kaum ins Schwitzen, auch wenn die Nummer zwei des Turnieres im dritten Durchgang über ein Tiebreak gehen musste. Medvedev hat in Melbourne viel vor, er könnte (wie auch Alexander Zverev) mit einem Sieg beim ersten Major des Jahres die Führung in der ATP-Weltrangliste übernehmen. Allerdings erst in ein paar Wochen. Dann nämlich, wenn Novak Djokovic seine Punkte für den Sieg im vergangenen Jahr verliert (da wurde in Melbourne etwas später gestartet).

Medvedev wird als Favorit in die Begegnung mit Kyrgios gehen, auch wenn der Russe bislang noch kein Erfolgserlebnis gegen den Mann aus Canberra verbuchen konnte. Denn auch das Premieren-Duell in Rom 2019 war an Kyrgios gegangen. Die Liebe zur Asche ist übrigens bei beiden Spielern ausgesprochen übersichtlich groß.

Kyrgios pflegt auch den Stoppball zu spielen

Das Publikum wird in jedem Fall auf seine Kosten kommen. Sollte Nick Kyrgios aus irgendwelchen Gründen nicht gleich auf Betriebstemperatur agieren, würde wohl Daniil Medvedev die Rolle des Provokateurs übernehmen. Besser ein volles Stadion, das gegen ihn ist als gar keine Stimmung, mit dieser Einstellung ist Medvedev schon öfter nicht schlecht gefahren.

Dass Kyrgios auch in der Partie am Donnerstag einen Aufschlag von unten auspackt, ist keineswegs ausgeschlossen. Schließlich steht Medvedev beim Return so weit hinten, dass sich eine kurze Variante geradezu aufdrängt. Ebenso wie der gepflegte Stoppball, den Kyrgios auch in seinem Repertoir führt. Und wann sollte ein Außenseiter eine Chance gegen die Nummer zwei der Welt haben wenn nicht in den frühen Runden?

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2022