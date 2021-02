Australian Open: Nick Kyrgios - "Werde ohne Zuschauer nicht spielen"

Nick Kyrgios hat sich nach seiner Niederlage gegen Dominic Thiem bei den Australian Open 2021 mit der Gesamtsituation nicht gänzlich unzufrieden gezeigt. Auf Reisen gehen wird der Australier aber eher nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 09:11 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat sein Match gegen Dominic Thiem dennoch genossen

Da hat die Tennissaison 2021 für Nick Kyrgios gerade erst angefangen - und schon könnte sich der Australier bis auf weiteres wieder aus dem Wanderzirkus verabschieden. Er werde sich nämlich ganz sicher nicht dazu zwingen, zu Turnieren zu fahren, wo er zunächst eine Woche in Quarantäne müsse und dann vor leeren Tribünen spiele, erklärte der Australier nach seiner Fünf-Satz-Niederlage gegen Dominic Thiem in der dritten Runde der Australian Open 2021. Unter diesen Voraussetzungen könnte die Turnierplanung natürlich rechtschaffen dünn werden für Kyrgios: Wer weiß, wo tatsächlich wieder Zuschauer zugelassen sein werden, vielleicht in Doha und Dubai. In Melbourne selbst herrscht bis mindestens Mittwoch jedenfalls Ruhe.

Das Ausscheiden gegen Thiem nahm der Mann aus Canberra sportlich fair zur Kenntnis: "Er hat einfach besser gespielt." Das Match an sich habe ihm jedenfalls großen Spaß gemacht. "Ich habe viele große Matches auf großen Bühnen gespielt" sagte Kyrgios weiter. Und es habe sich nicht so angefühlt, als ob er ein ganzes Jahr weg gewesen wäre. Eher wie eine Woche. "Eine Atmosphäre wie heute ist offensichtloch etwas Besonderes, und nicht viele Leute bekommen die Chance, in einer solchen spielen. Ich liege im fünften Satz mit einem Break zurück - und die Fans flippen aus. Das bringt mich zum Lächeln." Aber sonst? Er habe den Tennissport nicht vermisst, wiederholte Kyrgios seine Aussage von vor ein paar Tagen.

Einmal muss Nick Kyrgios aber doch noch ran. Und das dann schon zum zweiten Mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Freitag gewann Kyrgios nämlich mit Kumpel Thanasi Kokkinakis, der in Einzel-Runde zwei Stefanos Tsitsipas unterlegen war (ebenfalls in fünf Sätzen), gegen Julian Knowle und Lloyd Harris in zwei Sätzen. Nun geht es gegen die an Position vier gesetzten Wesley Kohlhof und Lukasz Kubot.

