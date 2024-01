Australian Open: Novak Djokovic - Es werde Tag!

Drei Jahre sind vergangen, seit Novak Djokovic sein letztes Match in einer Day Session bei den Australian Open bestritten hat. Am morgigen Sonntag ist es nun wieder einmal so weit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2024, 05:51 Uhr

© Getty Images Der Siegerkuss von Novak Djokovic geht stets in den Nachthimmel

Es hat schon wärmere Sommer gegeben, während die Australian Open über die Bühne gegangen sind. Aber auch in diesem Jahr sieht man Spieler, denen am Nachmittag Melbourner Zeit die Trikots schweißnass am Leib kleben.

Novak Djokovic zählt nicht dazu.

Nicht nur, weil der Rekordsieger der Australian Open die besondere Gabe zu besitzen scheint, generell so gut wie nicht zu schwitzen. Nein: Die Veranstalter geben Djokovic ja auch gar keine Möglichkeit dazu. Sagenhafte 15 Matches in Folge hat Novak Djokovic bei den Australian Open nun am Abend, also stets nach 19 Uhr, bestritten. Das letzte gegen Tomas Martin Etcheverry fiel extrem schweißschonend aus.

Sinner immer in der Mittagshitze

Nun hat sich Djokovic diese prominenten Ansetzungen fraglos verdient. Dazu kommt, dass der letzte Verbliebene der Großen Drei ja auch ein zuverlässiger TV-Schlager ist. Im Sinne der Chancengleichheit könnte man indes schon überlegen, den mittlerweile 36-Jährigen auch mal wieder jenen Fans zu präsentieren, die „nur“ ein Ticket für die Day Session haben.

Denn umgekehrt wurde Jannik Sinner bei all seinen drei bisherigen Partien um 12 Uhr Ortszeit auf den Court geschickt. Sinner hat dabei nicht viel Energie gelassen, weil er vor allem Jesper de Jong und Sebastian Baez nach allen Regeln der Tenniskunst zerlegt hat. Zum Auftakt gegen Botic van de Zandschulp musste der Südtiroler doch einigermaßen hart arbeiten.

Das letzte Mal, als Novak Djokovic nicht in einer Night Session ran durfte, war 2021, als er gegen Frances Tiafoe gewann. Morgen geht diese Serie zu Ende: Das fünfte Treffen mit Adrian Mannarino (alle bisherigen vier hat Djokovic gewonnen) wurde als zweites Match nach 12 Uhr Ortszeit angesetzt.

